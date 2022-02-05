В рамках 1/16 финала Кубка Англии завершились два противостояния.

Команда, представляющая Национальную лигу Север, Киддерминстер, на своем поле уступил Вест Хэму со счетом 1:2.

На 19 минуте счет был открыт. Нэйтан Кэмерон сделал передачу на Алекса Пенни, и защитник переиграл Альфонса Ареоля.

Но на 90+1 минуте счет сравнял Деклан Райс. Его гол перевел игру в овертайм. А там, на 120+2 минуте, забил Боуэн.

Киддерминстер — Вест Хэм 1:2

Гол: Пенни, 19 — Райс, 90+1, Боуэн, 120+2

Киддерминстер: Симпсон, Пенни, Кэмерон, Престон, Ричардс, Байрами, Кэррингтон (Монтроуз, 71), Остин (Редмонд, 78), Хеммингс, Морган-Смит, Стерлинг-Джеймс.

Вест Хэм: Ареоля, Фредерикс, Зума, Диоп (Доусон, 46), Джонсон (Крессуэлл, 63), Ярмоленко, Нобл (Соучек, 63), Влашич (Форнальс, 77), Крал (Райс, 46), Бенрахма, Боуэн.

Предупреждение: Кэмерон.

В параллельном матче лондонский Челси принимал представителя Лиги 1 — Плимут.

Гиллеспи вывел Плимут вперед на восьмой минуте игры. Защитник после подачи со штрафного головой переиграл Кепу. Но Челси отыгрался еще до перерыва. Аспиликуэта пяткой завершил передачу от Маунта.

Уже в дополнительное время Челси забил второй мяч. Маркос Алонсо стал его автором. За три минуты до конца игры Хади не сумел реализовать пенальти.

Челси - Плимут 2:1

Голы: Аспиликуэта, 41, Алонсо, 107 — Гиллеспи, 8

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Алонсо, 46), Сарр, Ковачич (Вернер, 82), Жоржиньо, Маунт (Сауль, 97), Зиеш, Лукаку, Хадсон-Одои (Хавертц, 64).

Плимут: Купер, Эдвардс, Уилсон, Гиллесфи, Скарр, Грант (Ло, 95), Мэйор (Рэнделл, 77), Хаутон, Камара (Брум, 94), Гаррик (Харди, 68), Джефкотт (Эннис, 58).

Предупреждение: Жоржиньо.

Незабитый пенальти: Харди (вратарь).