Англия

Легендарный для "канониров" номер, под которым выступал в свое время Тьерри Анри, может достаться молодому бразильцу.

Нападающий лондонского Арсенала Габриэль Мартинелли в ближайшем будущем хочет сменить свой командный номер. Об этом сообщает The Sun.

20-летний бразилец ныне выступает под 35 номером, однако после ухода Пьера-Эмерика Обамеянга в Барселону в зимнее трансферное окно молодой форвард хочет забрать себе 14 номер габонца.

Напомним, что 14 номер является культовым и легендарным для Арсенала во многом из-за того, что под ним свои лучшие годы карьеры в АПЛ провел нападающий Тьерри Анри.

В текущем сезоне Мартинелли провел 21 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 4 гола и отдать 3 ассиста. После ухода Обамеянга есть вероятность, что бразилец будет наигрываться в качестве центрфорварда, а не левого вингера, где он играет сейчас.