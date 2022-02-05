Англия

В котором поединке Кубка Англии кряду аутсайдер из более низкого дивизиона сумел создать проблемы команде, выступающей в АПЛ.

Завершился очередной поединок 1/16 финала Кубка Англии, в котором Саутгемптон из АПЛ сошелся в очном противостоянии с Ковентри Сити из Чемпионшипа.

Несмотря на статус явного фаворита, подопечным Ральфа Хазенхюттля не удалось решить исход противостояния в свою пользу по итогам основного времени, поэтому при счете 1:1 матч перешел в овертаймы.

Ковентри Сити ожидаемо играл вторым номером, тогда как Саутгемптон на правах хозяина поля и представителя элиты английского футбола продолжил контролировать мяч.

И если первые 15 минут дополнительного времени гости с успехом отоборонялись, то вот "дожить" до послематчевой серии пенальти Ковентри Сити оказалось не суждено. На 112-й минуте Уокер-Питерс реализовал свой момент и принес Саутгемптону путевку в 1/8 финала Кубка Англии.

Саутгемптон - Ковентри Сити 2:1

Голы: Армстронг, 63, Уокер-Питерс, 112 - Дьокереш, 22