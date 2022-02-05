Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии лидер таблицы АПЛ в лице Манчестер Сити не испытал особых проблем с Фулхэмом, который возглавляет таблицу Чемпионшипа (4:1).

Подопечные Хосепа Гвардиолы пробились в следующий этап наистарейшего футбольного турнира в мире, сходу прейдя в себя после быстрого пропущенного гола на 4-й минуте и отправив по ходу встречи четыре мяча в ворота соперника.

Обзор матча:

Манчестер Сити - Фулхэм 4:1

Голы: Гюндоган, 6, Стоунз, 13, Марез 53 (пен.), 57 – Карвальо, 4

Манчестер Сити: Стеффен – Уокер, Стоунз, Аке, Канселу (Зинченко 67) – Фернандиньо, Гюндоган – Марез (Макети 78), Де Брюйне (Стерлинг 68), Грилиш (Дилеп 77) – Фоден (Б. Силва 78)

Фулхэм: Гассанига – Уильямс, Адарабиойо, Рим, Брайан – Чалоба, Рид (Сери 67) – Уилсон (Кейрни 75), Карвальо (Кавалейру 88), Кебано (Нокар 67) – Митрович (Мунис Родриго 75)

Предупреждение: Уокер