Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии Эвертон одержал более чем уверенную победу над Брентфордом и пробился в следующую стадию турнира (4:1).

Данный поединок стал первым для Фрэнка Лампарда на посту главного тренера "ирисок", поэтому английского специалиста можно поздравить с успешным дебютом.

Что касается Виталия Миколенко, то украинский защитник Эвертона появился против Брентфорда в стартовом составе своей команды, но на 73-й минуте его заменили на Кенни.

Обзор матча:

Эвертон – Брентфорд 4:1

Голы: Мина 31, Ришарлисон 48, Холгейт 62, Таунсенд 90+1 – Тоуни 54 (пен.)

Эвертон: Пикфорд – Холгейт, Кин, Годфри (Мина 14) – Коулман, Аллан, Гомеш, Миколенко (Кенни 73) – Гордон (Таунсенд 73), Ришарлисон (Тосун 88), Грэй (Ивоби 88)

Брентфорд: Райя – Соренсен, Янссон, Айер – Генри (Стивенс 84), Янельт (Баптист 62), Нергор, Йенсен, Расмуссен (Дасилва 72) – Канос (Годдос 73), Тоуни

Предупреждения: Гомеш, Гордон