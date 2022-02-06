Англия

Предыдущий лидер результативности не входит в состав высших эшелонов английского футбола.

Лондонский Тоттенхэм в поединке 1/16 финала Кубка Англии сумел уверенно обыграть Брайтон на своем поле (3:1), благодаря чему вышел в следующий раунд состязаний.

Помимо успешного результата для команды Антонио Конте, за которую в этот вечер дебютировали оба "зимних" новичка, Деян Кулусевски и Родриго Бентанкур, "шпорам" удалось отметиться историческим достижением в плане футбольной статистики.

Оказалось, что забитые мячи в отчетной игре стали соответственно 904, 905 и 906 результативными ударами Тоттенхэма в историях наиболее древнего клубного турнира, что автоматически вывело лондонский клуб в абсолютные лидеры по данному показателю.

Примечательно, что до недавних пор пальму первенства удерживал Кеттеринг Таун (904 гола), который выступает в Национальной лиге Север — шестом по рангу дивизионе английского футбола.

Отметим, что клуб, основанный в 1872 году, в текущем розыгрыше национального Кубка не сумел пройти квалификационный этап, поэтому Тоттенхэм получит возможность еще сильнее оторваться от преследователей уже в следующих раундах.

Помимо "шпор" и Кеттеринг Таун, в топ-5 наиболее результативных команд входят лондонский Арсенал (882 гола), Манчестер Юнайтед (879) и бирмингемская Астон Вилла (874).

Своего следующего соперника в Кубке Англии лондонский Тоттенхэм узнает только по завершении всех матчей 1/16 финала и сопутствующей жеребьевки.