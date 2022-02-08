Англия

Вингер решил не возвращаться в национальную команду.

Полузащитник Челси Хаким Зийех принял решение завершить выступления за сборную Марокко, сообщает официальный сайт английского клуба.

Зейех решил отказаться от выступлений в национальной команде после того, как его не включили в заявку на Кубок африканских наций из-за конфликта с главным тренером.

"Я не вернусь в национальную команду. Это мое окончательное решение. Мне понятно, как там все происходит. Сейчас я сосредоточен на том, что я сейчас делаю в клубе", – заявил 28-летний игрок.

В составе сборной Марокко Зийех провел 40 матчей, забив 17 голов, и был участником ЧМ-2018 и Кубка Африки-2019.