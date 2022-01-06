Англия

Полузащитник Челси прокомментировал решение тренерского штаба своей национальной команды.

Лондонский Челси в первом полуфинальном поединке Кубка Английской лиги сумел на своем поле обыграть Тоттенхэм (2:0).

Челси — Тоттенхэм 2:0 Видео голов и обзор матча

Одну из главных ролей в данном успехе коллектива Томаса Тухеля отыграл полузащитник Хаким Зийех, к которому после матча у журналистов возникли вопросы не только лишь об отчетном противостоянии.

"Как мне кажется, всегда важно сохранять свои ворота в неприкосновенности, и при этом забивать в чужие. Считаю, что данный результат послужит нам прекрасным стартом в этой двухматчевой серии. Челси хотел сыграть "на ноль", но мы понимаем, что на этом ничего не заканчивается.

Ситуация с Лукаку никак не повлияло на команду. Хорошо, что она закончилась также быстро, как и началась. Я не видел никакой негативной реакции со стороны команды или тренерского штаба, мы поддержали Ромелу, так как он — часть коллектива. Надо оставить этот эпизод в прошлом.

Не считаю, что в этой игре я сделал что-то особенное. Просто выполнял то, что мне сказал делать тренерский штаб. Выложился на полную.

Что касается сборной, то пусть все эти не футбольные моменты остаются в стороне. Сейчас это совершенно неважно. Если честно, мне все равно, поеду ли я на этот турнир в этот раз", — высказался марокканский футболист.

Следующий матч лондонского Челси — домашняя игра Кубка Англии против Честерфилда, которая состоится 8 января, начало в 19:30 по киевскому времени.