Англия

Защитник Манчестер Юнайтед прокомментировал очередной неудачный поединок своей команды.

Защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Харри Магуайр высказался о потере очков своей командой в матче против Бернли (1:1).

Футболист считает, что ничейный исход поединка — стечение обстоятельств.

"Все видели, что в первом тайме мы полностью контролировали игру и ничего не позволяли сопернику. Нужно было забивать второй мяч и закрывать игру, а в итоге мы сыграли 1:1.

Мы пропустили так же глупо, как и в матче с Мидлсбро. К тому же, нам необходимо поработать над реализацией собственных моментов", — цитирует Магуайра BBC.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бернли — Манчестер Юнайтед.