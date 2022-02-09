Англия

Японский футболист восстановился после мышечного повреждения.

Защитник лондонского Арсенала и сборной Японии Такэхиро Томиясу восстановился после мышечного повреждения икроножных мышц и сможет сыграть против Вулверхэмптона.

Об этом сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета во время традиционной пресс-конференции.

"Томиясу уже тренируется с командой. Думаю, он сможет сыграть против Вулверхэмптона, однако нам нужно быть крайне осторожными — важно, чтобы травма не повторилась, у него и так был рецидив.

Такэхиро много тренировался и сделал все, чтобы вернуться в игру как можно скорее. Нас ожидает сложный соперник, однако мы тоже функционально готовы и сделаем все для победы", — приводит слова испанского специалиста официальный сайт Арсенала.

Отметим, что следующий поединок в АПЛ Арсенал проведет в гостях против Вулверхэмптона.

Матч состоится в четверг, десятого февраля в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Артета прокомментировал отсутствие новых подписаний в зимнее трансферное окно.