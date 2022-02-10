В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити одержал уверенную победу над Брентфордом.

Подопечные Хосепа Гвардиолы отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Рияд Марез и Кевин де Брюйне.

Обзор матча:

Манчестер Сити — Брентфорд 2:0
Голы: Марез, 40 (пен.), Де Брюйне, 69 

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Рубен Диаш, Лапорт - де Брюйне, Бернарду Силва, Родри — Фоден (Гюндоган, 71), Стерлинг, Марез (Грилиш, 67).

Брентфорд: Райя — Роэрслев, Янссон, Айер, Пиннок, Генри — Нергор, Йенсен, Оньека (Висса, 70), Канос (Дасилва, 62) — Годдос (Мбемо, 62).