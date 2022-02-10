Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Манчестер Сити — Брентфорд, getty images
10 февраля 2022, 08:20
В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити одержал уверенную победу над Брентфордом.
Подопечные Хосепа Гвардиолы отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Рияд Марез и Кевин де Брюйне.
Обзор матча:
Манчестер Сити — Брентфорд 2:0
Голы: Марез, 40 (пен.), Де Брюйне, 69
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Рубен Диаш, Лапорт - де Брюйне, Бернарду Силва, Родри — Фоден (Гюндоган, 71), Стерлинг, Марез (Грилиш, 67).
Брентфорд: Райя — Роэрслев, Янссон, Айер, Пиннок, Генри — Нергор, Йенсен, Оньека (Висса, 70), Канос (Дасилва, 62) — Годдос (Мбемо, 62).