Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла на своем поле сыграла вничью с Лидс Юнайтед (3:3).

Команды продемонстрировали результативный футбол и устроили голевую перестрелку, отправив в ворота друг друга по три мяча, однако выявить сильнейшего им так и не удалось.

Обзор матча:

Астон Вилла — Лидс 3:3

Голы: Коутиньо, 30, Рэмзи, 38, 43 — Джеймс, 9, 45, Льоренте, 63

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Мингз, Конса, Динь — Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи — Коутиньо (Янг, 78), Буэндиа (Чуквуэмека, 59), Уоткинс.

Лидс: Мелье — Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас — Кох, Клих (Форшоу, 85), Харрисон — Родриго, Джеймс, Рафинья.

Предупреждения: Конса — Даллас, Джеймс

Удаление: Конса, 87