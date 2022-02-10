Англия

Футболист "канониров" рассказал о том, почему выбрал именно это клуб.

Атакующий полузащитник лондонского Арсенала Букайо Сака рассказал о том, почему выбрал именно этот клуб для выступлений, несмотря на предложения от Тоттенхэма и Челси в детстве.

Футболист также поделился воспоминаниями из детства.

"В моей семье все болеют за Арсенал. С самых юных лет я переживал за эту команду, а мой отец отдал меня в их академию, потому что действительно верил в этот клуб и в Арсена Венгера.

Арсенал у нас в крови, это клуб нашего сердца. Думаю, мы сделали правильный выбор. Конечно, я сразу узнал о дерби с Тоттенхэмом, поэтому на матчи с ними выхожу еще более заряженным", — приводит слова Сака Sky Sports.

Отметим, что в услугах Сака заинтересованы Ливерпуль и Манчестер Сити.