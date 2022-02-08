Клуб заинтересован в игроке сборной Англии.
Букайо Сака. Getty Images
08 февраля 2022, 09:31
Ливерпуль намерен подписать лидера лондонского Арсенала Букайо Сака. Об этом сообщает talkSPORT.
По информации источника, Ливерпулю посоветовали подписать вингера в качестве потенциальной замены Мохамеду Салаху.
Контракт египтянина с "красными" действует еще 18 месяцев. Соглашение Сака с Арсеналом рассчитано до лета 2024 года.
Также известно, что помимо Ливерпуля в услугах молодого англичанина заинтересован Манчестер Сити.
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