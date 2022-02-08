Англия

Клуб заинтересован в игроке сборной Англии.

Ливерпуль намерен подписать лидера лондонского Арсенала Букайо Сака. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, Ливерпулю посоветовали подписать вингера в качестве потенциальной замены Мохамеду Салаху.

Контракт египтянина с "красными" действует еще 18 месяцев. Соглашение Сака с Арсеналом рассчитано до лета 2024 года.

Также известно, что помимо Ливерпуля в услугах молодого англичанина заинтересован Манчестер Сити.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.