Англия

Защитник Ливерпуля добрался до юбилейной отметки.

Ливерпуль в рамках поединка чемпионата Англии принимал на своем поле Лестер и добился победы с комфортным счетом — 2:0.

Для защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда данный матч стал 150 в рамках элитного дивизиона чемпионата Англии.

За проведенные встречи английскому защитнику удалось отметиться десятью голами и 43 результативными передачами.

Напомним, что Трент Александер-Арнольд стал лучшим игроком АПЛ в ноябре.