Защитник Ливерпуля добрался до юбилейной отметки.
Трент Александер-Арнольд, getty images
11 февраля 2022, 01:24
Ливерпуль в рамках поединка чемпионата Англии принимал на своем поле Лестер и добился победы с комфортным счетом — 2:0.
Для защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда данный матч стал 150 в рамках элитного дивизиона чемпионата Англии.
За проведенные встречи английскому защитнику удалось отметиться десятью голами и 43 результативными передачами.
Напомним, что Трент Александер-Арнольд стал лучшим игроком АПЛ в ноябре.