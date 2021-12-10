Англия

В минувшем месяце англичанин забил один мяч и отдал четыре ассиста.

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В минувшем месяце 23-летний англичанин провел три поединка в АПЛ, в которых забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

В борьбе за награду Трент опередил Диогу Жоту (Ливерпуль), Жоау Канселу, Бернарду Силву (оба — Манчестер Сити), Эммануэля Денниса Бонавентуре (Уотфорд) и Джона Макгинна (Астон Вилла).

После 15 туров Ливерпуль занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от Манчестер Сити на одно очко.