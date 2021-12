Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В минувшем месяце 23-летний англичанин провел три поединка в АПЛ, в которых забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

