В 24 туре английской Премьер-Лиги лондонский Арсенал в гостях играл против Вулверхэмптона и добился минимальной победы.

Три очка команде Микеля Артеты принес точный удар Габриэля в середине первой половины игры.

Обзор матча:

Вулверхэмптон — Арсенал 0:1

Гол: Габриэль, 25

Вулверхэмптон: Жозе Са — Коуди (Фабио Силва, 81), Килмен, Саисс — Марсал (Айт-Нури, 63), Дендонкер, Рубен Невеш, Семеду — Поденсе, Хименес, Тринкао (Чикиньо, 62)

Арсенал: Рамсдейл — Тирни, Габриэль, Уайт, Соареш — Джака, Партей, Эдегор (Смит-Роу, 68), Мартинелли, Сака (Холдинг, 71) — Ляказетт (Нкетиа, 81)

Предупреждения: Мартинелли, Джака, Партей, Саисс, Габриэль, Невеш.

Удаление: Мартинелли, 69 (повторное предупреждение).