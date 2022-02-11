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Вулверхэмптон - Арсенал, getty images
11 февраля 2022, 01:51
В 24 туре английской Премьер-Лиги лондонский Арсенал в гостях играл против Вулверхэмптона и добился минимальной победы.
Три очка команде Микеля Артеты принес точный удар Габриэля в середине первой половины игры.
Обзор матча:
Вулверхэмптон — Арсенал 0:1
Гол: Габриэль, 25
Вулверхэмптон: Жозе Са — Коуди (Фабио Силва, 81), Килмен, Саисс — Марсал (Айт-Нури, 63), Дендонкер, Рубен Невеш, Семеду — Поденсе, Хименес, Тринкао (Чикиньо, 62)
Арсенал: Рамсдейл — Тирни, Габриэль, Уайт, Соареш — Джака, Партей, Эдегор (Смит-Роу, 68), Мартинелли, Сака (Холдинг, 71) — Ляказетт (Нкетиа, 81)
Предупреждения: Мартинелли, Джака, Партей, Саисс, Габриэль, Невеш.
Удаление: Мартинелли, 69 (повторное предупреждение).