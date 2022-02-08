Англия

Футболист надолго может остаться в Лондоне.

Лондонский Челси намерен подписать новый контракт с полузащитником Мэйсоном Маунтом. Об этом сообщает Николо Скира.

По его информации, клуб в ближайшее время обсудит с футболистом и его представителем условия нового соглашения.

Челси хочет подписать долгосрочный контракт со своим воспитанником. При этом, его заработная плата будет существенно повышена.

В текущем сезоне на счету Маунта 21 матч в Премьер-лиге, в которых он забил семь голов и отдал шесть ассистов.

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