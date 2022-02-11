Англия

Ассистента Рангника, Криса Армаса, некоторые игроки сравнивают с вымышленным героем американского комедийного сериала Тедом Лассо.

Звездные футболисты Манчестер Юнайтед разочарованы методами главного тренера Ральфа Рангника в построении тренировочного процесса. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, некоторая часть игроков "красных дьяволов" считает тренировки немецкого специалиста слишком "старомодными".

В частности, утверждается, что определенные футболисты на тренировочной базе МЮ в шутку сравнивают ассистента Рангника, Криса Армаса, с вымышленным футбольным тренером Тедом Лассо, который стал главным героем одноименного американского комедийного сериала на платформе Apple TV+.

Некоторые игроки жаловались между собой, что тренировки Рангника часто основаны на работе 11 на 11, а не на динамических упражнениях, которые, по их мнению, помогают им сохранять кондиции между играми.

Также отмечается, что большая часть работы, проводимой на тренировочном поле, построена на улучшении организации и физической формы с меньшим акцентом на занятиях, предназначенных для оттачивания отдельных навыков.

Напомним, что на данный момент Манчестер Юнайтед занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 39 набранных очков после 23 матчей. Последняя встреча с Бернли завершилась для "красных дьяволов" ничьей со счетом 1:1.