Англия

Подопечные Ральфа Рангника провели третий поединок кряду по схожему сценарию, и в итоге просто обменялись голами с соперниками в основное время.

Английскому Манчестер Юнайтед еще рановато было задумываться о предстоящей баталии против мадридского Атлетико в рамках Лиги чемпионов УЕФА, поэтому "Красные дьяволы" подходили к своему домашнему поединку 25-го тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона в куда более расслабленных чувствах, нежели позднее должны были приступить к дуэли против Норвича их соседи по городу. Однако, Юнайтед при этом не забывали, что ранее в текущем сезоне уже теряли очки в игре против "святых".

Подопечные Ральфа Рангника после январской международной паузы не стали радовать своих преданных поклонников должными результатами. Сначала, последовал досадный вылет из Кубка Англии по итогу серии пенальти против Мидлсбро, после чего состоялся неудачный выезд в Бернли (1:1). Эти результаты стоили Манчестер Юнайтед достаточно дорого — команда потеряла сразу две строчки в турнирной таблице, позволил обойти себя лондонским Арсеналу и Вест Хэму. Впрочем, такими темпами и 11 очков отрыва от подопечных Ральфа Хазенхюттля не выглядели внушительной дистанцией.

В достаточно интенсивном темпе начали поединок обе команды, но хозяева поля все равно немногим превосходили соперников в желании контролировать мяч. У коллектива Рангника впервые за долгое время были видны четкие зарисовки атак с регулярными открываниями за спины защитникам под забросы из глубины, а наличие скоростной группы атаки давало Юнайтед возможность с легкостью создавать собственные голевые моменты. Другое дело, что реализация их уже привычным образом оставляла желать лучшего.

К примеру, никто не мешал Криштиану Роналду чуть сильнее пробить в опустевшие ворота после того, как на седьмой минуте он сумел пробросить мяч мимо опытного голкипера Фрейзера Форстера. Перро записал на свой счет спасение собственной команды, после чего "святые" хотели ответить в не менее резвом ключе, но в опять-таки пустые ворота не смог головой из тяжелого положения переправить мяч Адамс, замыкая скидку Уокер-Питерса от правого угла вратарской.

Атаки Саутгемптона в первом тайме характеризовала регулярная спешка в принятии решений. И нет, гости не просто нелепым образом оказывались в положениях "вне игры", а банально исполняли неудачные действия в завершении перспективных атак. При этом, в середине тайма команда Хазенхюттля через левый фланг пропустила контратаку имени Бруну Фернандеша и Маркуса Рашфорда, которую на дальней штанге ударом с пары метров до ворот завершил Санчо.

Юнайтед вышел вперед достаточно закономерно, после чего принялся использовать исключительно длинные передачи для построения своих атак. Эмпирическим путем было доказано, что Саутгемптон допускает достаточно ошибок при подобной тактике соперников, но начавшийся в Манчестере типичный февральский ливень успокоил пыл футболистов "Красных дьяволов", поэтому концовку тайма они проводили у своих ворот, а Давид Де Хеа чуть ли не впервые был нагружен должным объемом работы.

Хозяева после перерыва наверняка хотели бы продолжать давление, а гости сделали бы акцент на перестроении игры в атаке, вот только замена одного из центральных защитников в исполнении Хазенхюттля смутила всех настолько, что Манчестер пропустил уже в первой атаке. На 48-й минуте удачный разгон мяча передачей на левый фланг продемонстрировал Эльюнусси, после чего произошел не менее эффектный удар на исполнение под дальнюю штангу от Че Адамса.

В дальнейшем сценарий игры был ровно таким же, как и в начале первого тайма — команды играли в открытый футбол на встречных курсах с небольшими попытками Саутгемптона сдерживать порывы оппонентов за счет мелкого фола. Что характерно — желтые в этом матче получали только игроки Юнайтед, так как явно нервничали от неспособности завести мяч в чужие ворота. А ведь Роналду это удалось в середине второго тайма! Однако, в эпизод правильно вмешался боковой арбитр, зафиксировав офсайд у португальца, после подачи штрафного с правого фланга.

Под занавес поединка темп атак с обеих сторон был достаточно разрежен, так как команды очень много времени проводили за активным обсуждением решений арбитра, взамен полноценной игры в футбол. Как итог, Юнайтед, дополненный в атаке выходом игроков соответствующих функций на замены, не смог придумать ничего, кроме завершающего удара головой от Магуайра, с которым с большими усилиями справился Форстер. Хозяева вновь недобрали очки.

В середине следующей недели Манчестер Юнайтед проведет свой перенесенный домашний матч 18-го тура против Брайтона, а на выходных сыграет в гостях против Лидса. Саутгемптон тем временем ограничится только домашней игрой против Эвертона в следующий уик-энд.Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 1:1Санчо, 21 — Адамс, 48Де Хеа — Далот, Магуайр, Варан, Шоу — Погба, Мактоминей (Эланга, 75) — Рашфорд (Лингард, 82), Фернандеш, Санчо — Роналду.Форстер — Уокер-Питерс, Беднарек (Стивенс, 46), Салису, Перро — С. Армстронг, Уорд-Проуз, Ромеу (Диалло, 90+4), Эльюнусси (Ливраменто, 71) — Броя, Адамс.Предупреждения: Рашфорд, Мактоминей, Погба