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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон, getty images
13 февраля 2022, 01:54
Манчестер Юнайтед в рамках поединка чемпионата Англии принимал на своем поле Саутгемптон и сыграл вничью со счетом 1:1.
В середине первой половины игры Санчо вывел "красных дьяволов" вперед, но гол Адамса не позволил хозяевам набрать три очка.
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 1:1
Голы: Санчо, 21 — Адамс, 48
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Варан, Шоу — Погба, Мактоминей (Эланга, 75) — Рашфорд (Лингард, 82), Фернандеш, Санчо — Роналду.
Саутгемптон: Форстер — Уокер-Питерс, Беднарек (Стивенс, 46), Салису, Перро — С. Армстронг, Уорд-Проуз, Ромеу (Диалло, 90+4), Эльюнусси (Ливраменто, 71) — Броя, Адамс.
Предупреждения: Рашфорд, Мактоминей, Погба