Англия

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Манчестер Юнайтед в рамках поединка чемпионата Англии принимал на своем поле Саутгемптон и сыграл вничью со счетом 1:1.

В середине первой половины игры Санчо вывел "красных дьяволов" вперед, но гол Адамса не позволил хозяевам набрать три очка.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 1:1

Голы: Санчо, 21 — Адамс, 48



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Варан, Шоу — Погба, Мактоминей (Эланга, 75) — Рашфорд (Лингард, 82), Фернандеш, Санчо — Роналду.



Саутгемптон: Форстер — Уокер-Питерс, Беднарек (Стивенс, 46), Салису, Перро — С. Армстронг, Уорд-Проуз, Ромеу (Диалло, 90+4), Эльюнусси (Ливраменто, 71) — Броя, Адамс.



Предупреждения: Рашфорд, Мактоминей, Погба