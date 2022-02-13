Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Действующий чемпион английской Премьер-лиги, Манчестер Сити, в рамках 25-го тура национального первенства совершил визит к одному из аутсайдеров, Норвичу. Игра для "горожан" получилась проблематичной лишь в стартовые полчаса, пока "канарейки" старались играть на встречных курсах, после чего коллектив Хосеп Гвардиолы полностью перехватил контроль над происходящим на поле.

Обзор матча:

Норвич — Манчестер Сити 0:4

Голы: Стерлинг 31, 70, 90, Фоден, 48

Норвич: Ганн — Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс (Байрем, 63) — Маклин, Ле-Мелу (Норманн, 63), Гилмор — Рашица, Пукки, Сарджент (Доуэлл, 87).

Манчестер Сити: Эдерсон — Зинченко, Аке, Рубен Диаш, Уокер — Гюндоган, Фернандиньо, Бернарду Силва (Макати, 75) — Фоден (Делап, 82), Стерлинг, Марез (Кайки, 84).

Предупреждения: Рубен Диаш, Стерлинг.