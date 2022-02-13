Англия

Легенда клуба недоволен выступлениями нынешнего состава.

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз выразил недовольство игрой футболистов клуба, встав на сторону главного тренера Ральфа Рангника.

"Я смотрю матчи Манчестер Юнайтед и мне очевидно, что нынешние футболисты не выкладываются на поле ради клуба. Они не хотят усердно работать — это безумие. В матче с Саутгемптоном они даже не потрудились, чтобы помешать им показать свой лучший футбол.

Смотря заявку понимаешь, что есть много классных футболистов. Но им необходимо демонстрировать свой талант. А Ральфа Рангника жаль. Я на его стороне, ведь коуч делает все, чтобы подготовить игроков в матчам. Но они либо не понимают его, либо не могут, либо просто не хотят", — сказал Скоулз в интервью BT Sport.

После 24 туров Манчестер Юнайтед занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 40 очками в своем активе.

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