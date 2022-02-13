Англия

Менеджер "львов" прокомментировал результат матча.

Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард поделился своим мнением о поражении от Ньюкасла (0:1) в матче 25-го тура АПЛ.

"Со старта и до окончания поединка мы не были достаточно хороши и ничего не заслужили в этом матче.

Мы честно пообщались с игроками в перерыве и получили соответствующую реакцию, но я не могу жаловаться на результат. На выезде можно рассчитывать на удачу, но мы и близко не были к этому. Я ожидаю большего от своего команды в коллективном плане, и в индивидуальном. Мы чувствуем себя расстроенными и разочарованными.

Ньюкаслу не пришлось показывать невероятную игру ради победы. Мы должны двигаться дальше и делать это быстро", – приводит слова Джеррарда BBC.