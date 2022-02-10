Испания

Каталонцы ждут, что бразилец вернется в команду летом.

Барселона уже пытается планировать бюджет на следующее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Sport.es, в стане "сине-гранатовых" не верят, что Астон Вилла заплатит за игрока оговоренные ранее 40 миллионов евро.

Тем не менее, в Барселоне считают, что английский клуб может попытаться снизить цену до 25-30 миллионов евро.

Отметим, что в прошлом матче против Лидса бразилец отметился голом и двумя результативными передачами еще в первом тайме.

Напомним, что Коутиньо — первый игрок Астон Виллы с 2004 года, который забил в первых двух матчах АПЛ на Вилла Парк.