Англия

Наставник Вест Хэма прокомментировал отсутствие французского центрбека в составе на матч против Лестера.

В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги Лестер в концовке упустил победу над Вест Хэмом (2:2).

По информации BBC Sport, центральный защитник "молотобойцев" Курт Зума, который накануне попал в скандал с жестоким обращением к своей кошке, должен был сыграть с первых минут против "лис", однако в итоге вместо него в старте Вест Хэма появился Исса Диоп.

Главный тренер лондонского клуба Дэвид Мойес рассказал, почему Зума в итоге не сыграл против Лестера.

"Он заболел до игры, но хотел сыграть. Мы тоже хотели, чтобы он сыграл. Ему было плохо ночью, он держался в стороне от остальных игроков, не хотел есть. Выйдя на поле, он понял, что не сможет сыграть. Мы попросили Диопа подготовиться. У Зума расстройство пищеварения. Возможно, что-то не то съел.

Я надеюсь, мы немного поменяли то, как воспринимают сейчас Вест Хэм. У нас хорошая, яркая молодая команда, которая хочет расти. Мы не должны позволить, чтобы нечто подобное омрачило все то, что было сделано.

Тренеры и футболисты ошибаются. После этого они хотят, чтобы их простили, и извинения уже были принесены", — приводит слова Мойеса BBC Sport.

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