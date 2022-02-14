Англия

Атакующий хавбек заинтересовал представителя АПЛ.

Атакующий хавбек РБ Лейпциг Кристофер Нкунку может перебраться в Манчестер Юнайтед.

24-летний футболист заинтересовал лично Ральфа Рангника, который отправил скаутов на матч 22-го тура немецкой Бундеслиги между Лейпцигом и Кельном, в котором француз отличился забитым мячом, сообщает ESPN.

Представитель "красных" дьяволов остались довольны увиденным и намерены вступить в переговоры руководством "быков" в ближайшее время.

Ожидается, что в лице Нкунку боссы МЮ видят замену Полю Погба, который до сих пор не продлил контракт с клубом.

В текущем сезоне хавбек провел 31 матч за РБ Лейпциг во всех турнирах, в которых сумел отличиться 19-ю забитыми мячами, а также отдал 13 результативных передач.

Ранее сам француз прокомментировал слухи вокруг своей персоны.