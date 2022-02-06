Германия

Полузащитник РБ Лейпциг прокомментировал трансферные слухи вокруг своей персоны.

Прогресс атакующего полузащитника немецкого РБ Лейпциг Кристофера Нкунку в последнее время невозможно не заметить, поэтому лидер "Красных быков" нередко оказывается в эпицентре внимания со стороны топ-клубов Европы.

В текущем сезоне 24-летний француз оформил уже 18 голов и 13 голевых передач в 30 матчах за свой клуб, что позволяет ему входить в число лучших бомбардиров национального первенства и лишь повышает вероятность его возможного ухода до завершения контракта, запланированного на лето 2024 года.

В то время как портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро, сам Нкунку не спешит думать о возможном уходе, однако подчеркивает свою готовность рассмотреть любое предложение.

"РБ Лейпциг — отличный клуб. Он уже давно потерял статус простого трамплина перед выступлением на высшем европейском уровне, так как два года назад мы играли в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

Впрочем, уже в конце текущего сезона я, вместе со своими агентами и родственниками, сядем за стол переговоров с представителями клуба, обсудив мое будущее в этом проекте. Я не закрываю двери перед любым из предложений", — высказался футболист.

Отметим, что в контракте Нкунку с РБ Лейпциг нет четко прописанной суммы отступных, а в разные периоды двух прошлых трансферных окон его кандидатурой интересовались английский Манчестер Юнайтед и французский Пари Сен-Жермен.