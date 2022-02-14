Англия

Немецкий футболист высказался об истекающем соглашении с Челси.

Защитник лондонского Челси Антонио Рюдигер прокомментировал истекающий контракт с клубом.

Футболист заверил, что он счастлив в команде, однако не только от него зависит дальнешее его будущее в клубе.

"Я счастлив в Челси, думаю это видно по моей игре за клуб. Я выкладываюсь на полную в каждом матче. Однако, не только от меня зависит будущее. В клубе есть люди, которые также принимают решения", — приводит слова Рюдигера Фабрицио Романо.

В текущем сезоне немец провел 34 матча за "синих" во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Рюдигер готов остаться в Челси.