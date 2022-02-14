Немецкий футболист высказался об истекающем соглашении с Челси.
антонио рюдигер, getty images
14 февраля 2022, 15:50
Защитник лондонского Челси Антонио Рюдигер прокомментировал истекающий контракт с клубом.
Футболист заверил, что он счастлив в команде, однако не только от него зависит дальнешее его будущее в клубе.
"Я счастлив в Челси, думаю это видно по моей игре за клуб. Я выкладываюсь на полную в каждом матче. Однако, не только от меня зависит будущее. В клубе есть люди, которые также принимают решения", — приводит слова Рюдигера Фабрицио Романо.
В текущем сезоне немец провел 34 матча за "синих" во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что Рюдигер готов остаться в Челси.