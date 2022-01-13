Англия

Ситуация в переговорах между сторонами улучшилась в пользу футболиста.

Руководство лондонского Челси продолжает переговоры относительно продления контракта с защитником Антонио Рюдигером. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.

По информации источника, переговоры между клубом и 28-летним немцем продолжаются и сейчас они продвинулись вперед после изменений условий в пользу футболиста.

Также отмечается, что благодаря такому развитию событий, Антонио предпочитает остаться в АПЛ. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер провел 28 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Рюдигер договорился о переходе в Реал следующим летом.