Наставник Тоттенхэма прокомментировал очередное поражение своей команды.
антонио конте, getty images
14 февраля 2022, 16:23
В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм потерпел домашнее поражение от Вулверхэмптона со счетом 0:2.
Наставник "шпор" Антонио Конте прокомментировал третье поражение кряду в исполнении своей команды.
"Очень трудный матч, мы пропустили два мяча всего за 15 минут. Команда провела очень хороший поединок, но в конечном итоге мы говорим о плохом, ужасном результате 0:2.
Соперник обладает одной из лучших защитных линий в АПЛ — лучшей, после Манчестер Сити. Мы сумели создать достаточно голевых моментов, но не смогли их реализовать. Ребята понимают, насколько важен нынешний отрезок чемпионата и что нам предстоит.
Парни показывают свою верность клубу и нацеленность на прогресс — мы продолжим тренироваться в том же духе и результат обязательно придет", — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт Тоттенхэма.
Отметим, что этим поражением Антонио Конте повторил собственный антирекорд тренерской карьеры.