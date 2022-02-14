Англия

Наставник Тоттенхэма прокомментировал очередное поражение своей команды.

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм потерпел домашнее поражение от Вулверхэмптона со счетом 0:2.

Наставник "шпор" Антонио Конте прокомментировал третье поражение кряду в исполнении своей команды.

"Очень трудный матч, мы пропустили два мяча всего за 15 минут. Команда провела очень хороший поединок, но в конечном итоге мы говорим о плохом, ужасном результате 0:2.

Соперник обладает одной из лучших защитных линий в АПЛ — лучшей, после Манчестер Сити. Мы сумели создать достаточно голевых моментов, но не смогли их реализовать. Ребята понимают, насколько важен нынешний отрезок чемпионата и что нам предстоит.

Парни показывают свою верность клубу и нацеленность на прогресс — мы продолжим тренироваться в том же духе и результат обязательно придет", — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт Тоттенхэма.

Отметим, что этим поражением Антонио Конте повторил собственный антирекорд тренерской карьеры.