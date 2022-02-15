Англия

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В рамках перенесенного матча 18-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Манчестер Юнайтед и Брайтоном, которое пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед — Брайтон

Вторник, 14 февраля, 22:15. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Питер Бэнкс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports+.

Последние результаты Манчестер Юнайтед можно смело отнести в разряд неудач. Сперва подопечные Ральфа Рангника на стадии 1/16 финала вылетели из Кубка Англии от Мидлсбро, который выступает в Чемпионшипе, а затем манкунианцев ожидали два ничейных результата в рамках АПЛ на радость прямым конкурентам в борьбе за попадание в топ-4.

Исходя из того, какие серьезные средства были инвестированы в состав Манчестер Юнайтед, вряд ли ожидаешь осечек с командами по типу Мидлсбро, Саутгемптона и Бернли, особенно если это начинает входить в неутешительную систему. Видно, что в стане "красных дьяволов" все не так радужно на психологическом уровне. Сначала Мейсон Гринвуд попал в скандал сексуального характера (если мягко говорить), а в последнее время появились слухи, что некоторые звездные игроки МЮ недовольны тренировками под руководством Рангника и считают их "старомодными". Очевидно, что дело тут далеко не в тренере, и болельщикам манкунианцев остается только надеяться, что опыта Рангника хватит на, чтобы не подставить под удар собственный авторитет на фоне возможного недовольства со стороны некоторых исполнителей.

Что касается Брайтона, то эту команду можно смело назвать самой миролюбивой в текущем сезоне Премьер-лиги. Коллектив Грэма Поттера наибольшее количество матчей среди всех команд АПЛ свел вничью (12), при этом делал это зачастую в заключительных отрезках противостояний.

Брайтон не отказывается от своей модели игры, основанной на комбинационном футболе, однако прыгнуть выше головы "чайкам" мешает где-то класс исполнителей, где-то несбалансированность состава, а где-то реализация моментов. Тем не менее, в 90% случаях за игрой подопечных Грэма Поттера приятно наблюдать, и, вполне вероятно, в своем следующем матче они станут большой проблемой для Манчестер Юнайтед.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Ральфа Рангника. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,80, тогда как потенциальный успех Брайтона оценивается показателем 4,75. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,93.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Матич, Кавани, Фред, Гринвуд — Мвепу, Сармиенто

Под вопросом: Байи — ...

Результаты последних очных встреч АПЛ

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