Англия

Легенда МЮ встал на сторону португальца.

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Пол Инс заявил, что клуб пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря Криштиану Роналду.

"Роналду выглядит потерянным и несчастным. Это можно увидеть по его выступлениям. Видно это и по его уходу с поля. Не хочется его винить. Как можно было его оставить на скамейке против Бернли?

На его месте я был бы недоволен, ведь его купили, чтобы он забивал в важнейших матчах. Поэтому у него дизмораль".

"Уверен, что совсем скоро Криштиану вернется и забьет важные мячи. Не удивлюсь, если он сделает это в Лиге чемпионов. Благодаря ему Манчестер Юнайтед выступает в 1/8 финала турнира.

Ему 37 лет, но игрокам МЮ все так же следует играть на него. Нельзя ожидать, что он будет бегать, как 20-летний мальчишка. Доставляйте мяч в штрафную, и он будет забивать", — сказал Пол Инс.