17-летнего бразильца "горожане" оценили в 6,5 миллиона евро.
Савиньо, фото ФК Атлетико Минейро
15 февраля 2022, 15:07
Манчестер Сити обратился к Атлетико Минейро с официальным предложением по поводу трансфера Савио Морейру де Оливейру — утверждает журналист Фабрицио Романо.
"Горожане" предлагают за 17-летнего вингера 6,5 миллиона евро плюс бонусы. Если Атлетико Минейро согласится, то Манчестер Сити отправит юного бразильца в аренду в ПСВ.
В то же время известно, что Савиньо интересуются Арсенал и Ред Булл Груп.
За Атлетико Минейро Савиньо провел 21 матч во всех турнирах и пока не забивал.