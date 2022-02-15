Англия

17-летнего бразильца "горожане" оценили в 6,5 миллиона евро.

Манчестер Сити обратился к Атлетико Минейро с официальным предложением по поводу трансфера Савио Морейру де Оливейру — утверждает журналист Фабрицио Романо.

"Горожане" предлагают за 17-летнего вингера 6,5 миллиона евро плюс бонусы. Если Атлетико Минейро согласится, то Манчестер Сити отправит юного бразильца в аренду в ПСВ.

В то же время известно, что Савиньо интересуются Арсенал и Ред Булл Груп.

За Атлетико Минейро Савиньо провел 21 матч во всех турнирах и пока не забивал.