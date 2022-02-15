"Сороки" продолжают работать над подписанием защитника.
Диего Карлос, getty images
15 февраля 2022, 18:59
Ньюкасл усиленно работает над усилением оборонительной линии в ближайшее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Marca, английский клуб вернется к переговорному процессу по Диего Карлосу уже летом.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 32 поединка в футболке Севильи, отличившись двумя забитыми голами.
Напомним, что ранее Севилья определилась с суммой компенсации, которую хочет получить за бразильского игрока.