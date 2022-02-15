Англия

"Сороки" продолжают работать над подписанием защитника.

Ньюкасл усиленно работает над усилением оборонительной линии в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Marca, английский клуб вернется к переговорному процессу по Диего Карлосу уже летом.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 32 поединка в футболке Севильи, отличившись двумя забитыми голами.

Напомним, что ранее Севилья определилась с суммой компенсации, которую хочет получить за бразильского игрока.