Испания

Испанский клуб выдвинул свои требования в переговорах по футболисту.

Ньюкасл продолжает предпринимать попытки подписать защитника Севильи Диего Карлоса.

"Сороки" предлагали за Карлоса 30 млн фунтов, но получили отказ от Севильи. Как сообщает Sky Sports, "рохибланкос" хотят выручить за своего футболиста не менее 38 миллионов.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 30 поединков в футболке Севильи, отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также рассматривает возможность приобретения защитника Байера Митчелла Баккера.