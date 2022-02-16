Англия

"Красные дьяволы" отправили в ворота соперника два мяча.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка чемпионата Англии принимал на своем поле Брайтон и добился минимальной победы.

"Красные дьяволы" смогли открыть счет в начале второго тайма благодаря голу Криштиану Роналду из-за пределов штрафной.

После этого команда Ральфа Рангника оказалась в большинстве — Данк заработал удаление за фол на Эланге после грубой ошибки.

Благодаря победе в данном матче Манчестер Юнайтед смог вернуться в четверку лучших таблицы элитного дивизиона чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0

Голы: Роналду, 51, Фернандеш, 90+7

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Шоу — Фред (Погба, 73), Бруну Фернандеш, Мактоминей — Санчо (Теллес, 80), Роналду, Эланга (Рашфорд, 79).

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Уэбстер, Кукурелья — Гросс (Альсате, 60), Мак Аллистер, Модер, Биссума, Троссард (Лэмпти, 60) — Мопе (Уэлбек, 70).

Предупреждения: Фернандеш, Шоу, Мактоминей — Макаллистер

Удаление: Данк, 54 (пряма красная карточка)