Англия

Полузащитник принял решение покинуть клуб.

Вокруг ухода опытного полузащитника Хуана Маты из английского Манчестер Юнайтед ходили слухи еще в прошлое межсезонье, однако тогда футболист и клуб все-таки пришли к согласию в вопросе о продлении контракта, который уже следующим летом подойдет к завершению.

Поскольку количество поединков, в которых 33-летний испанец принимает участие по ходу сезона, продолжает стремительно уменьшаться (4 на данный момент за текущий футбольный год против 18 сезоном ранее), игрок принял решение завершить свои выступления в составе "Красных дьяволов".

Согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, представитель Маты сейчас занимается поиском следующего клуба для перехода своего клиента на правах свободного агента.

Отметим, что с момента перехода из стана лондонского Челси за 44,73 млн евро зимой 2014 года, Хуан провел 277 матчей в составе Манчестер Юнайтед, забив 51 гол и отдав 47 голевых передач.