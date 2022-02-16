Англия

Кристиан Фальк сообщил, что Рашфорд вместе с Магуайром недовольны желанием Роналду возглавить раздевалку Манчестер Юнайтед.

В социальной сети Twitter произошла словесная перепалка между журналистом немецкого издания Sport Bild Кристианом Фальком и нападающим Манчестер Юнайтед Маркусом Рашфордом.

Накануне Фальк опубликовал информацию о том, что некоторые английские футболисты "красных дьяволов", включая Маркуса Рашфорда и Гарри Магуайра, недовольны тем, что звездный форвард Криштиану Роналду хочет стать главным в раздевалке МЮ, из-за чего может произойти раскол внутри команды.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд решил отреагировать на данную опубликованную информацию, обвинив Фалька во лжи.

"Мы теперь придумываем это на ходу, что ли? Пожалуйста, хватит искать разногласия", — ответил Рашфорд журналисту в своем Twitter.

Журналист Кристиан Фальк, отвечая на сообщение Рашфорда, продолжил настаивать на том, что его информация является правдой.

"Ты говоришь неправду, и ты это знаешь, Маркус Рашфорд", — написал Фальк в своем Twitter.

Напомним, ранее издание ESPN сообщало о том, что некоторые звездные футболисты Манчестер Юнайтед везды Манчестер Юнайтед недовольны подходом главного тренера команды Ральфа Рангника к тренировочному процессу, считая его "старомодным".