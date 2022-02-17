Англия

Португальский нападающий получил повреждение.

Диогу Жота получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Интера и может пропустить ближайшие матчи Ливерпуля.

Как сообщает The Guardian, португальский нападающий пропустит матч АПЛ против Норвича, а его участие в игре с Челси в финале Кубка Англии под вопросом.

Диогу Жота в текущем сезоне провел 32 матча на клубном уровне, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что матч между Ливерпулем и Челси состоится 27 февраля в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.