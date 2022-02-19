Англия

Наставник Тоттенхэма прокомментировал свои взаимоотношения с президентом клуба.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте высказался об информации английский СМИ со ссылкой на итальянский коллег о том, что что не сильно доволен трансферной политикой клуба.

Специалиста заявил о неточностях перевода, в то время как свои отношения с Даниэлом Леви считает хорошими и открытыми.

"Когда итальянские журналисты спросили меня, доволен ли я зимним трансферным окном, я им ответил: "клуб сделал все, что смог". Да, мы потеряли четырех важных игроков — Ло Челси, Ндомбеле, Хиль и Делле Алли. Это дорогостоящие футболисты, поэтому я вправе считать их важными для клуба.

Численно мы может и стали слабее, но качественно — нет. Кулусевски и Бентакур — отличные футболисты, которые принесут нам немало пользы.

Думаю, дело в некорректном переводе с итальянского на английский язык. Леви знает, что я думаю о нашей трансферной политике — между нами нет никаких недомолвок. Мне не обязательно разговаривать с представителями СМИ, чтобы донести свои мысли президенту клуба", — приводит слова Конте Sky Sports.

Ранее Конте оценил шансы Тоттенхэма на то, чтобы финишировать в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона АПЛ.