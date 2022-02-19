Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Сити и лондонский Тоттенхэм.

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити будет на Этихаде принимать лондонский Тоттенхэм.

Хосеп Гвардиола, на фоне разгрома лиссабонского Спортинга (5:0), решил выпустить с первых минут Уокера на правый фланг обороны, Гюндогана в центр поля, а Бернарду Силва отправился на правый фланг атаки. Александр Зинченко остался в запасе.

Антонио Конте, после поражения от Вулверхэмптона (0:2), предпочел увидеть в стартовом составе Дайера в тройке обороны, Эмерсон займет правый фланг, а Хойбьерг дополнит центр поля. Кулусевски разместится под Кейном в паре с Соном.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг.

Запасные: Карсон, Стоунз, Аке, Зинченко, Макэйти, Фернандиньо, Лавиа, Марез, Делап.



Тоттенхэм: Льорис — Ромеро, Дайер, Дэвис — Эмерсон, Бентанкур, Хойбьерг, Сессеньон — Кулусевски, Сон — Кейн.

Запасные: Голлини, Доэрти, Санчес, Родон, Уинкс, Уайт, Бергвейн, Моура, Скарлетт.



Матч Манчестер Сити — Тоттенхэм начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.