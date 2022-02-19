Предлагаем вашему вниманию обзор поединка английского первенства.
Вест Хэм – Ньюкасл, Getty Images
19 февраля 2022, 19:35
В матче 26-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм и Ньюкасл сыграл вничью со счетом 1:1.
В составе лондонского клуба голом отличился Крэйг Доусон, а у гостей забил Джо Уиллок.
Вест Хэм – Ньюкасл 1:1
Голы: Доусон, 32 – Уиллок, 45.
Вест Хэм: Фабиански – Фредерикс (Джонсон, 46), Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Бенрахма (Влашич, 73), Форнальс – Антонио,
Ньюкасл: Дубравка – Крафт, Шер, Берн, Таргетт – Уиллок (Гимарайнш, 88), Шелви, Жоэлинтон – Фрэйзер (Альмирон, 79), Вуд, Мерфи.
Предупреждения: Фредерикс, Форналс, Боуэн – Крафт, Фрэйзер, Берн.