Англия

Бельгийский нападающий "растворился" на поле.

Челси в рамках поединка 26-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Кристал Пэлас и добился непростой победы с минимальным счетом.

Нападающий "синих" Ромелу Лукаку провел на поле все девяносто минут игрового времени и сумел коснуться мяча лишь семь раз.

Как сообщает Opta, это самый маленький показатель для полевого игрока с сезона-2003/2004 (ранее портал не считал подобную статистику).

Отметим, что в текущем сезоне бельгийский нападающий провел 28 поединков на клубном уровне, в которых отметился десятью голами и двумя ассистами.

Напомним, что ранее главный тренер "синих" Томас Тухель заявил, что команда не должна обслуживать Лукаку.