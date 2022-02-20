Англия

Боссы "горожан" не спешат обновлять сделку.

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта.

Наставник "горожан" Пеп Гвардиола дал сво согласие на пролонгации соглашения с форвардом, однако руководство клуба хочет сделать это на своих условиях, сообщает Фабрицио Романо.

Дело в том, что боссы чемпионов Англии хотят предложить Стерлингу новый контракт по истечению текущего соглашения, чтобы не повышать футболисту зарплату прямо сейчас.

Отметим, что действующий контракт Стерлинга с Манчестер Сити рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне форвард провел 32 матча за свой клуб во всех турнирах, в которых сумел забить 13 мячей, а также отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов обменять Стерлинга на Тер Штегена.