Англия

Между клубами грядем грандиозный обмен футболистами.

Переход Стерлинга в Барселону стал одним из главных обсуждаемых тем этой осени. По информации различных СМИ, футболист может перейти в стан "блаугранас" как на постоянной основе, так и в аренду.

По информации El Nacional, футболист может присоединиться к Барселоне, однако в обмен на своего форварда Манчестер Сити намерен заполучить голкипера испанцев Марка-Андре тер Штегена.

Несмотря на заинтересованность в форварде, боссы каталонского клуба выступают против каких либо переговоров касаемо из голкипера. Однако, проблему со здоровьем у Агуэро могут поменять позицию владельцев клуба.

Ранее сообщалось об интересе Барселоны к хавбеку Ювентуса Адриену Рабио.