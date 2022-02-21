Англия

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В домашнем поединке в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон сумел дожать оборону Лестера во второй половине матча, продвинувшись тем самым вплотную к лондонскому Арсеналу, против которого и сыграет в ближайшем будущем на выезде.

Обзор матча:

Вулверхэмптон — Лестер 2:1

Голы: Невеш, 9, Поденсе, 67 — Лукман, 41

Вурверхэмптон: Жозе Са — Коуди, Килмен, Саисс — Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью (Хван Хи Чхан, 58), Невеш, Семеду — Поденсе (Нето, 80), Хименес.

Лестер: Шмейхель — Томас, Сеюнджю, Амарти, Рикарду Перейра — Дьюзбери-Холл, Ндиди (Мэддисон, 74), Тилеманс — Лукман, Дака (Ихеаначо, 73), Олбрайтон.

Предупреждения: Сеюнджю, Аит-Нури, Олбрайтон, Лукман, Поденсе, Дендонкер, Невеш.