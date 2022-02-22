Англия

Клуб поплатился за поведение своих игроков.

В рамках перенесенного 18-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед дома разобрался с Брайтоном (2:0).

Футбольная Ассоциация по итогам поединка оштрафовала "манкунианцев" на 20 тысяч фунтов стерлингов за эмоции футболистов, которые они проявили после фола Данка. Напомним, за свое нарушение футболист Брайтона досрочно отправился в раздевалку, оставив свою команду в меньшинстве.

Отметим, что в данном эпизоде хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш получил желтую карточку за проявление своих эмоций.

"Красные дьяволы" признали, что футболисты не смогли совладать с нервами и приняли данное наказание.

Ранее наставник Брайтона Грэм Поттер выразил недовольство удалением Данка.