Англия

Специалист прокомментировал решение рефери.

Главный тренер Брайтона Грэм Поттер остался недоволен решением рефери матча против Манчестер Юнайтед удалить защитника клуба Льюиса Данка.

"Я увидел там желтую карточку. Я бы не назвал этот фол фолом последней надежды. Если бы судья показал красную до повтора, мне было бы проще это принять. Но зачем нам VAR. Он вмешался, хотя там не было ошибки рефери.

Все в Брайтоне разочарованы. Почти всю игру мы доминировали, но не очень хорошо начали второй тайм, отдали мяч, и они наказали нас. До первого гола мы играли лучше. Особенно в первом тайме.

Мы разочарованы удалением, но нужно было выживать, мы играли вдесятером на Олд Траффорд. Брайтон достойно противостоял МЮ. Было несколько отличных шансов: штанга, у Уэлбека был хороший удар головой. Очень горжусь игроками, но немного разочарован, потому что мы могли взять очки", — сказал Поттер.

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