Англия

Главный тренер Арсенала рассказал о своих задачах.

Микеля Артету не волнуют вопросы о своем будущем контракте, он просто хочет делать свою работу.

"Я действительно счастлив здесь, – цитирует тренера Арсенала журналист Фабрицио Романо. – При поддержке клуба я стараюсь построить команду-победителя, команду, которая приносит радость людям".

"Все идет своим чередом, а моя задача — сосредоточиться на том, к чему мы стремимся".

Ранее Артета сообщил, что Арсенал умышленно не форсировал события на зимнем трансферном рынке.